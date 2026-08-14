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De acordo com uma fonte oficial da Polícia de Segurança Pública (PSP) citada pela Lusa, o alerta foi dado pelo próprio adolescente pelas 17h35 de quinta-feira. O jovem terá comunicado que tinha discutido com a mãe na quarta-feira, na Avenida Ivens, em Algés, no distrito de Lisboa.

Segundo o relato transmitido à polícia, durante a noite o adolescente terá efetuado um "mata-leão" — uma técnica que consiste em exercer pressão no pescoço com o braço, por trás —, o que provocou a morte da mulher.

Os meios policiais e de socorro deslocaram-se à habitação e confirmaram que a vítima, de 33 anos, estava morta desde quarta-feira.

Na mesma habitação encontrava-se também a filha da vítima e irmã do suspeito, de quatro anos.

O adolescente foi detido pela PSP. Entretanto, foi entregue à Polícia Judiciária e vai ser presente esta sexta-feira ao Tribunal de Família e Menores para adoção de medidas cautelares. A irmã já foi institucionalizada.

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