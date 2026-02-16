Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, a Procuradoria-Geral de Viena afirmou que o arguido, cujo nome não foi divulgado, declarou lealdade ao EI ao partilhar material de propaganda e vídeos através de várias aplicações de mensagens.

A Procuradoria acusa ainda o arguido de ter "obtido instruções na internet para a construção de uma bomba de estilhaços baseada no explosivo triacetona triperóxido", normalmente utilizado pelo EI, e de ter produzido uma pequena quantidade do explosivo.

A Procuradoria afirma ainda que o arguido fez "várias tentativas" para comprar armas ilegalmente fora do país e trazê-las para a Áustria.

O porta-voz do Ministério Público de Viena confirmou à Associated Press que o arguido está sob custódia.

Os meios de comunicação austríacos identificaram o suspeito como Beran A. e informaram que foi detido em agosto de 2024.

As autoridades austríacas cancelaram três concertos de Taylor Swift previstos para Viena em agosto de 2024, depois de afirmarem ter frustrado um aparente plano para atacar as atuações.

Os Estados Unidos forneceram informações que contribuíram para a decisão de cancelar os concertos.

