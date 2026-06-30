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A denúncia foi feita por Inês Araújo através de um vídeo publicado na rede social TikTok. Segundo o seu relato, seguia com três amigos em direção à Feira de São João quando, ao aproximar-se da Rotunda da Maré, assinalou a intenção de sair na primeira saída. A jovem afirma que, nesse momento, o condutor de outra viatura terá tentado ultrapassá-la pela direita, através da berma, provocando o embate.

De acordo com Inês Araújo, um dos passageiros conseguiu anotar a matrícula do veículo envolvido, tendo posteriormente sido identificado, junto das autoridades, o proprietário da viatura.

A jovem contesta a versão apresentada por Tiago Grila nas redes sociais, onde o influencer afirma ter sido a vítima do acidente e garante ter contactado as autoridades. Inês Araújo acusa ainda o condutor de não ter permanecido no local nem demonstrado preocupação com os ocupantes da viatura.

Por sua vez, Tiago Grila divulgou um vídeo em que mostra os danos no automóvel e sustenta que foi atingido pelo outro veículo. Nas imagens, refere que, após o embate, pensou tratar-se apenas de um toque e avançou alguns metros.

Inês Araújo afirma ainda que, à data do acidente, o influencer não dispunha de carta de condução, mas apenas de uma guia de substituição, alegando que o documento original lhe tinha sido cassado na sequência de infrações rodoviárias.

Entretanto, Tiago Grila aguarda a decisão sobre uma eventual ida a julgamento num outro processo. Em março, o Ministério Público acusou-o de três crimes relacionados com um atropelamento ocorrido na Amadora, em janeiro de 2024: ofensa à integridade física grave por negligência, omissão de auxílio e condução sem habilitação legal. A decisão instrutória está marcada para 6 de julho.