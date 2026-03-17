Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Luís Esteves foi indicado pelo Conselho Geral da Ordem dos Advogados (OA) para assumir o lugar de Marco António Amaro, que se tinha recusado a continuar a representar o antigo governante após ter sido sorteado pelo Conselho Regional de Lisboa da OA.

Segundo o Observador, Luís Esteves não terá sido chamado apenas para esta sessão, mas sim para acompanhar todo o processo, garantindo a defesa de Sócrates de forma contínua. Até ao início da sessão, a substituição ainda não tinha sido formalizada nos autos, mas a situação deverá ser resolvida nos próximos dias.

O advogado já tinha estado presente no primeiro dia do julgamento, a 3 de julho, quando assegurou a defesa de João Perna, antigo motorista de Sócrates. Com esta nomeação, Luís Esteves torna-se o quinto defensor oficioso chamado a representar o principal arguido da Operação Marquês, depois de José Manuel Ramos, Inês Louro, Ana Velho e Marco António Amaro.

O julgamento decorre no Campus de Justiça, em Lisboa, e envolve Sócrates e outros 20 arguidos, entre indivíduos e empresas, respondendo a 117 crimes relacionados com corrupção, num caso que se arrasta há mais de uma década.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.