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De acordo com a proposta de revisão das Aprendizagens Essenciais de Português, atualmente em consulta pública pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, José Saramago, único Nobel português da Literatura, poderá deixar de figurar como leitura obrigatória neste nível de ensino, diz o Expresso.

Até ao momento, os programas do 12.º ano estabelecem que os alunos realizem a leitura integral de “Memorial do Convento” ou de “O Ano da Morte de Ricardo Reis”. Com a alteração proposta, as escolas deixam de estar vinculadas à escolha destas obras, podendo optar por outros autores e títulos.

A medida surge com o objetivo de ampliar a diversidade literária e temática abordada nos estabelecimentos de ensino, permitindo aos docentes e aos alunos explorar diferentes perspetivas da literatura portuguesa.

O processo de revisão encontra-se em consulta pública até 28 de abril, permitindo que docentes, investigadores, pais e cidadãos em geral apresentem contributos e sugestões antes da implementação das alterações. A entrada em vigor das novas regras está prevista para o próximo ano letivo, caso o documento seja aprovado sem alterações significativas.

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