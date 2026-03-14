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Já à saída da votação em Baião, José Luís Carneiro havia afirmado que os militantes “estão a sentir-se representados no caminho e no modo de fazer oposição” e que esperava uma “grande taxa de aceitação, que poderá andar acima dos 95%”.

No discurso de vitória, realizado na sede do PS, no Largo do Rato, em Lisboa, o secretário-geral destacou que este resultado lhe confere “especiais responsabilidades” e o habilita a ser candidato a primeiro-ministro, afirmando que a votação exprime “uma ampla vontade, plural e diversa, mas convergente com a liderança do PS”.

José Luís Carneiro anunciou que o seu foco imediato será apoiar os jovens que não estudam nem trabalham, referindo que existem no país cerca de 140 mil jovens “em desesperança em relação ao futuro” e que esta será “a primeira e a mais importante prioridade neste momento”. Para isso, pretende visitar empresas e estruturas de formação técnica e profissional, articulando estas iniciativas com os centros de investigação e conhecimento do país, de forma a criar novas oportunidades para estes jovens.

Outra prioridade anunciada foi a economia do mar, considerada por Carneiro um setor estratégico para o futuro do país. O líder socialista afirmou que é necessário “avaliar os termos em que este vetor estratégico da nossa política pode e deve contribuir para melhorar as oportunidades de vida, de investimento, de criação de riqueza e de oportunidades”.

Carneiro criticou ainda o Governo PSD/CDS, acusando-o de criar “desencanto” por prometer “tudo a todos e agora falhar tanto a todos” e alertou que o PS “nunca aceitará propostas que ofendam os direitos dos mais jovens, os direitos das mulheres trabalhadoras e os direitos dos trabalhadores mais vulneráveis”. O partido estará disponível para negociar apenas medidas que apoiem a adaptação da economia à transição digital e à inteligência artificial.

No final, José Luís Carneiro reforçou a ideia de que o PS deve recuperar a confiança dos portugueses “passo a passo, rua a rua”, sublinhando que o partido é “o grande partido da esperança e da casa comum da democracia”, comprometendo-se a ir ao terreno ouvir famílias e jovens para construir propostas políticas concretas que respondam às suas necessidades.

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