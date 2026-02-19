Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No âmbito da sua recandidatura, José Luís Carneiro deixou uma "carta aos socialistas" onde defende que o partido deve afirmar-se como “a única alternativa credível para governar Portugal” e reforçar a proximidade com os cidadãos.

Na carta dirigida aos militantes e simpatizantes, o candidato sublinha que o momento político exige “humildade democrática para ir ao encontro das pessoas e saber ouvi-las”, aliada à “capacidade de dar respostas aos seus reais problemas”.

A recandidatura é apresentada como um compromisso com “um país tolerante, justo e coeso”, assente na defesa de “um partido progressista, humanista e moderado, casa comum para os democratas”. O objetivo, acrescenta, passa por mobilizar a sociedade para “oferecer aos portugueses uma vida melhor e uma nova esperança”.

Entre as prioridades políticas apontadas estão áreas como saúde, habitação, pensões e salários, bem como a qualidade do emprego. O candidato defende “soluções concretas para a resolução dos problemas que mais afligem os portugueses” e a construção de “um país moderno, com ambição e futuro, onde os jovens têm todas as oportunidades de realização pessoal e profissional”.

A carta aborda também o combate ao extremismo político, defendendo que “os extremismos se derrotam com diálogo e tolerância, mas também com verdade e firmeza das convicções e na ação política”, sublinhando a importância de respostas eficazes às dificuldades do quotidiano.

O reforço da escuta ativa dos cidadãos surge como uma das linhas centrais da candidatura. “Quero continuar a ouvir e dar voz às pessoas. Criar um ambiente onde cada pessoa se sente reconhecida, valorizada e livre para partilhar a sua experiência”, afirma, acrescentando que “escutar não é apenas recolher opiniões, mas também compreender necessidades, expectativas e desafios”.

Nesse sentido, propõe a realização de uma iniciativa participativa, descrita como “uma Rota em que Contamos Todos”, destinada a envolver cidadãos e militantes na definição das prioridades estratégicas. A intenção é que “o programa político que apresentaremos a Portugal seja uma construção conjunta, capaz de corresponder às efetivas necessidades e ambições das pessoas”.

O candidato termina com um apelo à mobilização interna e ao alargamento do diálogo à sociedade, convocando “todos os socialistas, os progressistas, os humanistas e todos os democratas” para este caminho, e deixando uma mensagem final: “Conto com cada um de vós. É tempo de dar voz a todos. Porque contamos todos.”

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.