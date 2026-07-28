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À entrada para uma reunião com o núncio apostólico em Portugal, na Embaixada da Santa Sé, em Lisboa, o líder socialista confirmou que o pedido já foi formalizado junto de Luís Montenegro e que aguarda agora uma resposta do chefe do Governo.

José Luís Carneiro afirmou que pretende ouvir "esclarecimentos sobre todos os factos" relacionados com o caso que tem marcado a atualidade política nos últimos dias e que envolve o titular da pasta da Administração Interna.

"Em função desses esclarecimentos, tomarei uma decisão de transmitir ao primeiro-ministro aquela que é a posição do PS", declarou.

O pedido surge numa altura em que a oposição tem exigido explicações adicionais sobre a situação de Luís Neves, tema que tem gerado crescente pressão política sobre o Governo.

Para já, o líder socialista não adiantou quais poderão ser as consequências da reunião, remetendo qualquer posição do PS para depois dos esclarecimentos que espera receber do primeiro-ministro.

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