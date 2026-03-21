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O secretário-geral do PS vai reunir-se este sábado com a presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, num encontro fora da agenda inicial da visita, com o objetivo de pedir a libertação de detidos políticos luso-venezuelanos e reforçar a proteção da comunidade portuguesa no país.

Segundo fonte oficial socialista, citada pela Lusa, a audiência está marcada para as 16h00 locais (20h00 em Lisboa), em Caracas. Durante o encontro, José Luís Carneiro deverá solicitar a libertação de cidadãos com dupla nacionalidade detidos e “chamar a atenção para a necessidade das autoridades da Venezuela assegurarem a segurança e a tranquilidade da comunidade portuguesa e luso-venezuelana”.

O líder do PS pretende ainda manifestar “disponibilidade para promover a cooperação interparlamentar”, com vista a uma transição política pacífica e a um cenário de maior estabilidade no país.

José Luís Carneiro chegou a Caracas na noite de quinta-feira para uma visita de quatro dias, durante a qual tem previsto um conjunto de encontros com autoridades locais e com comunidades portuguesas nos estados de Miranda, Arágua, Carabobo e La Guaira. A agenda inclui, no domingo, reuniões institucionais, visitas a centros comunitários e encontros com empresários portugueses.

A deslocação conta também com a presença do presidente do grupo parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, e do responsável pelo departamento das Comunidades Portuguesas, Paulo Pisco. No terreno, os socialistas têm identificado dificuldades no apoio à comunidade, nomeadamente no acesso a serviços consulares e a recursos financeiros.

“É evidente que os apoios dos serviços consulares à comunidade não estão a chegar, há dificuldades em fazer chegar”, afirmou Eurico Brilhante Dias, em declarações à Lusa, citadas pelo Expresso, após visitar uma organização não governamental em Caracas que apoia cidadãos em situação de vulnerabilidade.

O presidente do grupo parlamentar apontou problemas na operacionalização de instrumentos financeiros, nomeadamente no acesso a cartões bancários da Caixa Geral de Depósitos e sublinhou que a comunidade portuguesa na Venezuela, “muito antiga, numerosa e importante”, enfrenta desafios acrescidos, incluindo o envelhecimento e a escassez de apoio social.

“Esse apoio social é parco, é escasso, temos de fazer mais”, defendeu, acrescentando que Portugal deve dar “um sinal diplomático de proximidade” para proteger os seus cidadãos num contexto particularmente exigente.

Entre as prioridades identificadas está também o reforço do ensino da língua portuguesa. Segundo Eurico Brilhante Dias, há interesse das gerações mais jovens em frequentar uma escola portuguesa em Caracas, uma proposta que o PS pretende levar à Assembleia da República.

A visita decorre numa altura de crescente atenção às condições da comunidade luso-venezuelana, com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, a anunciar também uma deslocação ao país entre 31 de março e 2 de abril.

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