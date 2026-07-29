“Transmiti [a Luís Montenegro] que, no meu entender, a autoridade política do ministro da Administração Interna está fragilizada. Os factos fragilizam a autoridade política do titular da Administração Interna, que tem a direção das forças de aplicação da lei”, afirmou Carneiro aos jornalistas.

As declarações foram feitas na sede nacional do PS, em Lisboa, depois de uma reunião com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, na residência oficial de São Bento. O encontro teve como objetivo pedir esclarecimentos sobre os casos que envolvem Luís Neves, nomeadamente a polémica relacionada com o atrelado apreendido num processo de tráfico de droga e as obras realizadas numa propriedade do ministro em Odemira.

José Luís Carneiro esclareceu que o PS não está a pedir diretamente a demissão do ministro, sublinhando que essa decisão cabe ao chefe do Governo. No entanto, defendeu que deve existir uma análise política sobre a permanência de Luís Neves no executivo.

“Deve ser feita uma avaliação rigorosa por parte do primeiro-ministro e do ministro da Administração Interna sobre as condições ou não para o exercício das funções políticas”, afirmou.

A posição do líder socialista foi conhecida minutos antes da conferência de imprensa marcada por Luís Neves, na qual o ministro anunciou que iria responder às questões levantadas nas últimas semanas e explicar a sua versão dos acontecimentos.

O caso do atrelado está relacionado com uma viatura apreendida no âmbito da Operação Pacoba, uma investigação ligada ao tráfico de droga, que acabou por ser encontrada nas instalações de uma empresa de construção em Barcelos, responsável por obras numa propriedade de Luís Neves.

A Polícia Judiciária abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da movimentação do bem apreendido, enquanto a Procuradoria-Geral da República confirmou a existência de uma investigação relacionada com bens apreendidos naquele processo.