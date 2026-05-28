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“Foi-nos transmitido que estas diligências não visam o Partido Socialista”, começou por afirmar José Luís Carneiro.

O secretário-geral do PS garantiu que o partido “tudo fará para que a legalidade seja defendida”, assegurando também total disponibilidade para colaborar com as autoridades, quer ao nível local quer nacional.

“Cooperaremos com as autoridades para que todos os factos sejam cabalmente apurados e, se foram cometidos crimes, todos os culpados devem naturalmente ser responsabilizados”, afirmou.

José Luís Carneiro sublinhou ainda que o PS estará ao lado das autoridades na defesa do Estado de direito e no cumprimento da legalidade. “Tudo faremos para defender o Estado de direito e garantir que a legalidade é cumprida”, declarou.

Questionado sobre Duarte Moral, assessor de comunicação ligado ao partido, o líder socialista considerou que ainda existem poucos elementos conhecidos sobre o caso e defendeu prudência enquanto decorrem as diligências da investigação.

“Os factos conhecidos até agora são escassos e temos de aguardar pelo trabalho das autoridades”, concluiu.

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