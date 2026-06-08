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A investigação incidiu sobre uma estrutura liderada por Nuno Santos, que foi condenado no final de maio a cinco anos e seis meses de prisão efetiva. O processo judicial revelou que várias personalidades públicas constam de interceções telefónicas recolhidas ao longo de cerca de um ano de vigilância policial, embora nenhuma delas tenha sido constituída arguida no processo.

Segundo noticia esta segunda-feira o jornal Observador, a carteira de clientes da rede incluía participantes de programas de reality show, funcionários da TAP, empresários, médicos, engenheiros informáticos e outros profissionais. Muitos dos contactos identificados durante a investigação acabaram por ser chamados a depor em tribunal como testemunhas.

De acordo com o acórdão, a PSP monitorizou uma operação de distribuição regular de estupefacientes na Grande Lisboa. Durante buscas realizadas em novembro de 2024, as autoridades apreenderam centenas de comprimidos de MDMA e LSD, bem como cocaína, cetamina e 2C-B, além de material de acondicionamento e vários milhares de euros em numerário.

No caso de José Carlos Pereira, o ator surge identificado em interceções telefónicas com o principal arguido. Já Marta Gil aparece associada a várias conversas analisadas no âmbito da investigação. A atriz negou qualquer envolvimento na compra de droga e afirmou desconhecer atividades de tráfico por parte do amigo.

Quanto a Jorge Fonseca, o nome do judoca surge referido numa chamada com Leonel Nhaga, colaborador e alegado braço-direito de Nuno Santos. Ao Observador, o advogado do atleta garantiu que Fonseca nunca chegou a consumir substâncias psicotrópicas e que terá desistido de uma eventual compra de ecstasy após ponderar a decisão.

Além da condenação de Nuno Santos, Leonel Nhaga foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão com pena suspensa. A mãe do principal arguido recebeu uma pena de quatro anos e três meses, igualmente suspensa, enquanto a companheira de Nuno Santos, inicialmente acusada pelo Ministério Público, acabou absolvida por falta de provas.

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