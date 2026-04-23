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Equipas de socorro, em coordenação com o Exército Libanês e a Cruz Vermelha Libanesa, conseguiram recuperar o corpo da jornalista após buscas no local atingido. No mesmo ataque ficou ferida outra jornalista, Zeinab Faraj, que foi socorrida com vida.

“A nossa colega Amal Khalil caiu como mártir enquanto cumpria o seu dever jornalístico”, escreveu o jornal Al-Akhbar numa publicação na rede Telegram. O meio confirmou ainda que ambas as jornalistas se encontravam a trabalhar na cobertura do conflito quando a cidade foi atingida.

De acordo com a Cruz Vermelha libanesa, as equipas de emergência enfrentaram dificuldades no acesso à zona, tendo sido forçadas a retirar-se inicialmente devido a disparos de aviso. Só após várias horas e contactos com a Força Interina das Nações Unidas no Líbano foi possível a entrada de paramédicos, escoltados pelo Exército libanês e apoiados por maquinaria pesada para remover escombros.

Correspondente experiente do Al-Akhbar, Amal Khalil acompanhava há vários anos a situação no sul do Líbano, tendo coberto tanto o atual conflito entre Israel e o Hezbollah como a guerra de 2023–2024. Trabalhou com frequência em conjunto com a fotógrafa Zeinab Faraj.

Por seu lado, o Exército de Israel afirmou ter atingido um dos dois veículos identificados no sul do Líbano que, segundo Telavive, teriam saído de uma estrutura militar utilizada pelo Hezbollah. As forças israelitas alegam que os ocupantes violavam os acordos de cessar-fogo e representavam uma “ameaça iminente”.

Entretanto, os Estados Unidos da América apelaram aos seus cidadãos no Líbano para abandonarem o país, numa altura em que se preparam novas negociações com Israel, num contexto de agravamento da instabilidade na região.

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