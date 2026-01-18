Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Numa altura em que as projeções apontam para que Jorge Pinto fique atrás de Manuel João Vieira, o candidato apoiado pelo Livre considera que cumpriu os objetivos políticos, nomeadamente ao marcar a agenda da campanha em torno da defesa da Constituição, forçando os restantes candidatos a clarificarem as suas posições.
Reconhecendo que ficará atrás de Manuel Vieira, disse ter a “consciência muito tranquila” e sublinha que, na segunda volta, a escolha será entre “alguém que se revê na Constituição e alguém que se opõe a ela”. Garantiu já ter definida a sua intenção de voto e manifestou a expectativa de que o seu partido acompanhe essa decisão.
Jorge Pinto encerra assim a sua campanha, assumindo que o seu foco é o interesse do país e reconhecendo que o voto útil teve um papel determinante nos resultados projetados.
