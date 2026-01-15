Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Sem assumir formalmente qualquer desistência ou apoio explícito, de acordo com o Observador, o candidato deixou clara a abertura a que os seus apoiantes votem de forma estratégica. “Estou confortável com a ideia de as pessoas votarem de maneira consciente. E, se isso significar um mau resultado para esta candidatura, cá estarei”, afirmou.

Dirigindo-se diretamente aos eleitores, reforçou o apelo à liberdade de escolha: “Votem de acordo com as vossas consciências. Se isso levar a que votem noutras candidaturas com medo de que outras passem à segunda volta, cá estarei para compreender e aceitar.”

Jorge Pinto recordou que decidiu manter a sua candidatura a Belém, apesar de não ter havido entendimento entre os restantes candidatos da esquerda para uma eventual desistência conjunta. Ainda assim, garantiu que respeitará a opção dos seus apoiantes caso estes sintam “receio” em relação aos nomes que possam disputar a segunda volta.

“O que me moveu desde o início foi, mais do que um bom resultado pessoal, um bom resultado para o país”, reiterou.

