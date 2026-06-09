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Em comunicado divulgado nas redes sociais, o atleta afirma que a sua ligação ao caso foi apenas enquanto testemunha e que a situação foi “devidamente esclarecida em sede própria”. “Nunca consumi substâncias psicotrópicas, nem chegou a existir qualquer compra ou consumo”, sublinhou.

Apesar de o seu nome constar num acórdão judicial como um dos alegados clientes da rede de tráfico, Fonseca sustenta que não participou em qualquer atividade criminosa. Recorda ainda que, enquanto atleta de alto rendimento, está sujeito a controlos antidoping regulares por entidades nacionais e internacionais.

A investigação em causa levou ao desmantelamento de uma rede de tráfico de droga liderada por Nuno Ricardo, conhecido como “Uber da Droga”, que fornecia estupefacientes a clientes de diferentes meios sociais, incluindo figuras públicas.

No comunicado, o judoca lamenta o impacto da situação junto da família e do clube e garante que continuará focado na carreira desportiva, “com ainda maior responsabilidade e respeito”.

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