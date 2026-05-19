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A decisão foi tomada pela juíza de Martorell, em Barcelona, que ordenou prisão preventiva passível de caução, além de impor medidas de coação como apresentações semanais em tribunal, entrega do passaporte e proibição de saída de Espanha.

A defesa efetuou a transferência do valor exigido, permitindo a libertação de Jonathan Andic.

O filho mais velho de Isak Andic tinha sido detido durante a manhã pelos Mossos d’Esquadra, no âmbito da investigação à morte do fundador da Mango, que morreu a 14 de dezembro de 2024, após uma queda de mais de 100 metros numa zona montanhosa de Montserrat.

Na altura, pai e filho encontravam-se sozinhos durante uma excursão. O caso começou por ser tratado como um acidente, mas a investigação alterou o rumo após alegadas contradições nos depoimentos prestados por Jonathan Andic.

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