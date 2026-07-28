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A multinacional norte-americana Johnson & Johnson anunciou que vai pagar um montante estimado de 5,5 mil milhões de dólares para pôr fim a dezenas de milhares de processos judiciais que alegam que o pó para bebé e outros produtos à base de talco da empresa causaram cancro do ovário. Segundo o The Guardian, este acordo poderá encerrar uma batalha judicial que se arrasta há cerca de uma década.

O entendimento abrange aproximadamente 76 mil reclamações, incluindo processos reunidos num tribunal federal em Nova Jérsia e outros que decorrem em tribunais estaduais. De acordo com a empresa, trata-se da quase totalidade das ações judiciais ainda pendentes relacionadas com os produtos de talco.

A Johnson & Johnson já tinha anteriormente resolvido a maioria dos processos que alegavam que os seus produtos continham amianto e provocavam mesotelioma. Agora, o novo acordo centra-se nas ações relacionadas com o cancro do ovário.

Os escritórios de advogados que representam os queixosos confirmaram o entendimento e classificaram-no como uma solução positiva após dez anos de litígios. No entanto, para que o acordo entre definitivamente em vigor, terá de ser aceite por 95% dos reclamantes envolvidos nos processos federais e estaduais relativos ao cancro do ovário.

Apesar da decisão de avançar para um acordo, a empresa continua a rejeitar as acusações. Erik Haas, vice-presidente responsável pela área de contencioso da Johnson & Johnson, afirmou que as alegações são "desprovidas de mérito" e garantiu que a empresa acredita que teria acabado por vencer os processos caso o litígio prosseguisse.

Segundo Haas, a resolução permite à empresa deixar este capítulo para trás e concentrar-se na sua missão de desenvolver medicamentos e dispositivos médicos destinados a salvar vidas.

A empresa prevê desembolsar cerca de 3 mil milhões de dólares em 2027, estando previstos pagamentos adicionais em 2028. Ainda assim, o valor final poderá ser superior, dependendo do número de pessoas que aderirem ao acordo.

Chris Seeger, advogado que representa cerca de 2.500 clientes com processos relacionados com produtos de talco e que participou nas negociações, considera que o montante total poderá ultrapassar os 7 mil milhões de dólares.

O advogado explicou que o acordo estabelece valores específicos para cada reclamação elegível por cancro do ovário, mas não fixa um limite máximo para o total que a Johnson & Johnson poderá vir a pagar. Na sua opinião, foi alcançada uma compensação justa para os clientes que representa.

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