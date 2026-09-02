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John Ternus nasceu em 1975 na Califórnia e licenciou-se em 1997 em Engenharia Mecânica e Mecânica Aplicada pela Universidade da Pensilvânia. Durante a faculdade, integrou a equipa de natação e mergulho e desenvolveu, como projeto académico, um braço mecânico que podia ser controlado através de movimentos da cabeça por pessoas com tetraplegia.

Depois de terminar o curso, trabalhou durante cerca de quatro anos na Virtual Research Systems, uma empresa dedicada à tecnologia de realidade virtual. Em 2001, aos 26 anos, entrou na Apple para a equipa de Product Design, iniciando uma carreira que o levaria, 25 anos depois, ao cargo máximo da empresa.

Os primeiros trabalhos de Ternus estiveram relacionados com o Apple Cinema Display. Uma das histórias que melhor ficou associada a esse período aconteceu numa fábrica de um fornecedor, quando o engenheiro passou uma noite a verificar, com uma lupa, os sulcos dos parafusos utilizados num monitor. O episódio é frequentemente usado para ilustrar a atenção aos detalhes que viria a marcar o seu trabalho na Apple.

A progressão dentro da empresa foi constante. Em 2013 tornou-se vice-presidente de Hardware Engineering e, em 2021, passou a liderar toda a engenharia de hardware da Apple. Nessa posição, supervisionou as equipas responsáveis pelo desenvolvimento de produtos como o iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e AirPods. Também teve um papel importante na transição dos computadores Mac dos processadores Intel para os chips Apple Silicon.

Ternus ganhou, entretanto, maior exposição pública, participando em apresentações de produtos e assumindo algumas das funções que tradicionalmente estavam concentradas em Tim Cook. O seu percurso levou-o também a acompanhar áreas como novos materiais, sustentabilidade e tecnologias de hardware, incluindo o Vision Pro.

Por que foi escolhido?

A escolha de Ternus não foi uma surpresa. Há meses que era apontado como o principal candidato à sucessão de Tim Cook. O conselho de administração aprovou a nomeação por unanimidade, numa "decisão que privilegia a continuidade e o conhecimento profundo da empresa", de acordo com a multinacional.

"Ternus conhece a Apple por dentro e por fora". Entrou na empresa durante o regresso de Steve Jobs, trabalhou ao longo de várias administrações e passou por diferentes fases da evolução dos seus produtos. Ao mesmo tempo, construiu experiência de liderança à frente de equipas responsáveis por algumas das áreas mais importantes da companhia.

Tim Cook descreveu-o como alguém com “a mente de um engenheiro” e “a alma de um inovador”, considerando que tem a experiência e a visão necessárias para conduzir a Apple no futuro. Aos 51 anos, Ternus permite ainda à empresa apostar numa liderança potencialmente longa.

O seu perfil é diferente do de Steve Jobs e do próprio Cook. Ternus é sobretudo um homem de produto e engenharia, conhecido por ser discreto, meticuloso e muito próximo das equipas técnicas. A sua carreira foi construída mais nos bastidores do que no palco, ao contrário de Jobs e Cook.

Agora terá de aplicar esse conhecimento a uma empresa com desafios que vão muito além do hardware. A inteligência artificial será uma das principais provas da nova liderança, numa altura em que a Apple é pressionada para acelerar o desenvolvimento das suas próprias tecnologias e recuperar terreno face a concorrentes como Google, Microsoft, OpenAI e Meta.

A sucessão aconteceu oficialmente a 1 de setembro de 2026. Tim Cook passou a executive chairman, mantendo-se ligado à empresa, enquanto Ternus assume a responsabilidade pela próxima fase da Apple. O desafio será preservar aquilo que tornou a empresa uma referência mundial e, ao mesmo tempo, encontrar a próxima grande plataforma tecnológica capaz de definir uma nova era.

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