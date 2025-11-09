Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na conta de instagram, o jogador dos encarnados, esclareceu o caso que aconteceu há dois anos, quando tinha 19 anos e ainda jogava na Dinamarca, no Nordsjælland.

"Recebi um vídeo e reencaminhei-o para um amigo após alguns segundos, sem pensar duas vezes. Quando o meu amigo me alertou sobre o conteúdo, apaguei-o imediatamente", escreve.

Segundo o Público, o atleta foi acusado nos termos do artigo 235.º, do segundo parágrafo, do Código Penal Dinamarquês, que se refere à posse ou partilha de material sexual que mostre pessoas com menos de 18 anos.

O presidente do Benfica, Rui Costa, reeleito hoje, assegura que o clube vai estar "ao lado de Schjelderup" no julgamento, informa a Lusa. Após a tomada de posse, o presidente acrescentou, de acordo com o Público, que o jogador "assumiu a responsabilidade". "Conhecendo-o (como conheço), não o fez com maldade, mas fez. Portanto, nós cá estaremos para o apoiar, porque sabemos o miúdo que temos ali", finalizou Rui Costa.

