Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação “Joga pelo Seguro” centra-se na sensibilização da comunidade escolar, promovendo comportamentos cívicos e de fairplay, bem como a prevenção de práticas ilícitas em contexto desportivo. As ações dirigidas aos alunos visam não só reduzir incidentes, mas também influenciar positivamente familiares e acompanhantes nos eventos desportivos.

Apesar da violência nos espetáculos desportivos ter diminuído na época 2023-2024, segundo comunicado enviado às redações, o número de incidentes gerais tem aumentado nos últimos anos. Segundo o Relatório de Análise da Violência Associada ao Desporto 2023-2024, 64% dos incidentes registados estiveram relacionados com a posse e utilização de pirotecnia. Foram ainda contabilizados 717 episódios de injúrias, um aumento de 249 face à época anterior. Por outro lado, os incidentes de incitamento à violência, racismo, xenofobia e intolerância caíram para 114, menos 67 do que na época 2022-2023.

Embora esta seja a primeira operação nacional focada exclusivamente na prevenção da violência no desporto, as EPES já abordavam esta temática nos últimos anos letivos. Entre 2022 e 2024, foram realizadas 121 ações de sensibilização, envolvendo quase 17 mil alunos.

Os pedidos para ações de sensibilização podem ser feitos presencialmente, junto das equipas que visitam os estabelecimentos de ensino, ou através do email escolasegura@psp.pt

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.