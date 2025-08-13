Na antena da SIC, João Cotrim Figueredo, atual eurodeputado da IL, confirmou a sua candidatura a Presidente da República, depois de já ter demonstrado disponibilidade para enfrentar todas as batalhas que possam fortalecer o partido, no passado mês de julho, durante a convenção da IL em Alcobaça.

"Isto talvez não seja muito agradável de dizer, mas também não é propriamente controverso: nenhum dos candidatos anunciados nem dos que se perfilam parece estar a gerar particular entusiasmo ou capacidade mobilizadora ou eu estou a ver mal", disse na altura

Com esta confirmação, junta-se à lista de candidatos já anunciados, entre os quais António José Seguro, Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes ou Joana Amaral Dias.

De recordar que a atual líder da IL, Mariana Leitão, antes de assumir a liderança do partido, retirou "a candidatura à Presidência da República", alegando que "o ciclo político mudou". Na altura, quanto à corrida a Belém, Leitão considerou que, apesar da sua desistência, "o espaço pela luta dos valores liberais deverá ser depois ocupado".

Cotrim Figueiredo foi o terceiro líder da IL entre 2019 e 2023, tendo antes sido eleito para deputado no parlamento entre 2019 e 2022, o que lhe deu o estatuto de primeiro deputado eleito do partido à Assembleia da República. Atualmente é eurodeputado.