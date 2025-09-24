Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Jimmy Kimmel voltou aos ecrãs norte-americanos depois de uma semana de suspensão. Quase em lágrimas, o apresentador negou ter feito piadas sobre o homicídio do ativista conservador Charlie Kirk.

“Nunca foi a minha intenção menosprezar o assassinato de um jovem”, disse, com a voz embargada, sublinhando que os seus comentários podem ter parecido “inoportunos ou pouco claros”.

O apresentador criticou as afiliadas da ABC que mantêm o boicote ao seu programa — entre elas a Sinclair e a Nexstar, que representam um quarto da rede — acusando-as de agir de forma “antinorte-americana”. Ainda assim, agradeceu aos que o defenderam, incluindo o senador republicano Ted Cruz.

Suspenso pela ABC, detida pela Disney, após críticas às suas declarações, Kimmel regressou ao ar na sequência de “conversas ponderadas” com a emissora. No entanto, a polémica subiu de tom com a reação de Donald Trump — o Presidente atacou o humorista e ameaçou processar a ABC, acusando a estação de ser “um braço do DNC” e de favorecer os democratas. Na sua rede Truth Social, recordou até uma indemnização de 16 milhões de dólares obtida noutro processo contra a rede.

No seu regresso, Kimmel também respondeu ao Presidente: “O nosso líder festeja por os norte-americanos perderem os seus meios de subsistência porque não suporta piadas. Ele fez tudo para cancelar o meu programa, mas forçou milhões de pessoas a assistir.”

A controvérsia começou após o apresentador acusar a direita norte-americana de explorar politicamente o assassínio de Kirk, alegadamente morto por Tyler Robinson, um jovem de 22 anos descrito como tendo posições de esquerda. O regulador da radiodifusão, Brendan Carr, chegou mesmo a insinuar que poderia rever licenças de estações que transmitam o programa.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.