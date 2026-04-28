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Em causa está um comentário feito no monólogo do “Jimmy Kimmel Live!”, onde o humorista sugeriu que Melania Trump tinha um “brilho de quem está à espera de ficar viúva”, numa piada enquadrada numa sátira ao Jantar dos Correspondentes da Casa Branca. A frase foi duramente criticada por Donald Trump e pela própria primeira-dama, que acusaram Kimmel de promover discurso violento e apelaram à sua demissão pela ABC.

No programa seguinte à polémica, Kimmel ironizou a reação do casal presidencial, sublinhando a raridade de uma primeira-dama emitir uma crítica direta a um apresentador de televisão e exigir a sua saída do ar. O humorista recusou qualquer leitura literal da piada, insistindo tratar-se de um comentário satírico sobre a diferença de idades do casal e o tom do evento em causa.

“Não foi um apelo à violência. Foi uma piada”, afirmou Kimmel, acrescentando que tem historicamente condenado a violência armada e rejeitando qualquer interpretação que ligue o seu monólogo ao recente atentado ocorrido na sequência do evento político em Washington.

O apresentador aproveitou ainda para inverter a crítica, sugerindo que o debate sobre discurso violento deveria incluir também declarações do presidente norte-americano. “Talvez, antes de falar em retórica perigosa, seja útil começar por discutir isso com o seu marido”, afirmou, num claro recado dirigido a Melania Trump.

A Casa Branca, através da porta-voz Karoline Leavitt, reforçou entretanto as críticas, acusando Kimmel de contribuir para um ambiente político hostil. Já Donald Trump voltou a exigir publicamente o afastamento do humorista.

O episódio reaviva um confronto antigo entre o apresentador e o presidente norte-americano, marcado por trocas de acusações desde o primeiro mandato de Trump e por sucessivas críticas do líder republicano ao programa de Kimmel, que se mantém como uma das vozes mais incisivas da comédia política na televisão norte-americana.

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