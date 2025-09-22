Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O programa “Jimmy Kimmel Live!” vai voltar ao ar já esta terça-feira, anunciou a Disney, dona da ABC, num comunicado citado pelo New York Times.

“Na última quarta-feira, tomámos a decisão de suspender a produção do programa para evitar agravar ainda mais uma situação tensa num momento emocional para o nosso país”, lê-se no comunicado, onde dizem que foi uma decisão que tomaram porque acharam que “alguns dos comentários foram inoportunos e, portanto, insensíveis”.

"Passamos os últimos dias a conversar com Jimmy e, após essas conversas, tomamos a decisão de retornar o programa esta terça-feira”, avançam.

“Jimmy Kimmel Live!” foi retirado do ar abrupta e indefinidamente na semana passada, depois do presidente da Comissão Federal de Comunicações, Brendan Carr, e redes de estações afiliadas ameaçarem a ABC (detida pela Disney) por comentários feitos por Kimmel num monólogo sobre a resposta do movimento MAGA ao assassinato de Charlie Kirk.

A medida desencadeou um debate nacional sobre interferência governamental e liberdade de expressão entre apoiantes do governo do presidente Donald Trump e Kimmel, que se têm criticado abertamente um ao outro ao longo dos anos.

Houve também protestos organizados contra a Disney do lado de fora dos escritórios da empresa em Nova Iorque e Burbank, na Califórnia, na semana passada, bem como do lado de fora do teatro onde o programa de Kimmel é gravado em Hollywood.

A acrescentar a isto, mais de 400 artistas, incluindo Tom Hanks e Meryl Streep, assinaram uma carta aberta, organizada pela ACLU - União Americana pelas Liberdades Civis, em apoio a Kimmel.

Recorde-se que este programa emprega entre 200 e 250 pessoas. Durante a greve da WGA - Writers Guild of America (Associação de Escritores da América), que paralisou as produções de Hollywood em 2023, Kimmel financiou a sua equipa quando a produção do programa foi interrompida. Quando a produção foi novamente interrompida devido aos incêndios florestais em Los Angeles no início deste ano, o estúdio do programa foi usado como um centro de doações para arrecadar e distribuir recursos para os afetados pelo desastre.

