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Jimmy Kimmel afirmou, durante o programa “Jimmy Kimmel Live!”, que a entrevista ao candidato democrata James Talarico não será transmitida na televisão esta quinta-feira, mas será disponibilizada no YouTube.

Segundo o apresentador, a decisão está relacionada com alegadas pressões da FCC, liderada por Brendan Carr, nomeado pelo Presidente Donald Trump.

“Agora que é Presidente, a sua FCC ameaçou-me, ameaçou o nosso programa, ameaçou a nossa estação, a ABC, as nossas afiliadas e as nossas estações locais, com base em simples decisões editoriais tradicionais, como convidados que, ao que parece, não gostam”, afirmou Kimmel.

O apresentador explicou que a decisão teve em conta as estações locais da ABC, em particular as afiliadas no Texas, onde James Talarico vai disputar um lugar no Senado contra o republicano Ken Paxton, apoiado por Trump.

A eleição está marcada para novembro e poderá ser determinante para a composição do Senado norte-americano nos dois últimos anos do mandato de Donald Trump. Uma vitória democrata no Texas contribuiria para as tentativas do partido de recuperar o controlo da câmara.

Casa Branca nega pressão sobre Kimmel

A Casa Branca rejeitou as declarações do apresentador. Em declarações à BBC, o porta-voz Davis Ingle afirmou que Jimmy Kimmel está a “representar um papel, como faz muitas vezes, para criar uma narrativa falsa sobre as políticas desta administração”.

O responsável acrescentou que o presidente da FCC, Brendan Carr, “não o ameaçou relativamente à entrevista a James Talarico, nem relativamente a qualquer outro candidato”.

A FCC é responsável pela atribuição de licenças de transmissão e pela regulação das frequências de rádio, televisão e satélite nos Estados Unidos.

A relação entre a ABC e o regulador tem sido marcada por tensão. Em setembro, o programa de Kimmel foi temporariamente retirado do ar depois de comentários feitos pelo apresentador sobre o assassinato de charlie Kirk. A decisão surgiu horas depois de Carr ter ameaçado tomar medidas contra a ABC e a empresa-mãe Disney.

Meses antes, em abril, Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump tinham pedido à ABC que repreendesse Kimmel devido a uma piada sobre Melania Trump.

Pouco depois, a FCC determinou uma revisão antecipada das licenças de televisão da Disney. No mês passado, a ABC processou o regulador, alegando estar a ser alvo de um tratamento injusto devido ao seu conteúdo editorial.

Trump afirmou também, em diferentes ocasiões, que ponderava retirar as licenças da FCC a várias cadeias de televisão que, segundo o Presidente, transmitiam opiniões críticas da sua administração.

Entrevista de Talarico já tinha gerado polémica

O caso não é novo no universo dos programas de televisão norte-americanos. Em fevereiro, o apresentador Stephen Colbert afirmou que a CBS tinha recusado transmitir uma entrevista sua a James Talarico por receio de retaliações da FCC.

A CBS negou ter proibido a transmissão da entrevista, explicando que tinha apenas fornecido “orientação jurídica”.

James Talarico, atualmente deputado estadual no Texas, vai defrontar Ken Paxton nas eleições de novembro para o Senado. O resultado da disputa poderá ter impacto na luta pelo controlo do Senado dos Estados Unidos.

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