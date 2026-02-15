Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Expresso, o magnata norte-americano ponderou mudar-se para Portugal em 2014, segundo uma troca de mensagens revelada em documentos agora tornados públicos no âmbito do processo Epstein.

Epstein discutiu a possibilidade de residir em Portugal ou na Suíça numa conversa com a banqueira suíça Ariane de Rothschild. Nas mensagens trocadas, o financeiro demonstrou interesse na mudança, ainda que com reservas.

Os ficheiros agora divulgados indicam também que Epstein acompanhava de perto desenvolvimentos políticos em Portugal. Entre os temas que terá seguido esteve a aprovação da lei que permite a descendentes de judeus sefarditas requerer a nacionalidade portuguesa. Filho de uma família judia, Epstein terá pesquisado o enquadramento legal desta possibilidade em 2015.

Segundo os documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, algumas vítimas de Epstein terão estado alojadas em hotéis de luxo em Lisboa, no Porto e em Ponta Delgada, com viagens e estadias suportadas financeiramente pelo próprio.

As ligações de Epstein a Portugal estendem-se ainda a contactos pessoais. Entre eles contam-se funcionários domésticos de origem portuguesa e brasileira, a quem terá pago várias viagens internacionais. Uma antiga colaboradora portuguesa, Maria Gomes de Melo, negou ter presenciado comportamentos impróprios envolvendo menores.

