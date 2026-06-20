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O vice-presidente norte-americano, JD Vance, deverá deslocar-se à Suíça nas próximas horas para participar nos esforços diplomáticos destinados a relançar as negociações com o Irão, segundo revelou um responsável da administração dos Estados Unidos.

A data e a hora exatas da partida não foram divulgadas, numa altura em que continuam os preparativos para um encontro considerado decisivo para o futuro das relações entre Washington e Teerão.

Segundo a CNN, no terreno encontram-se já o enviado especial norte-americano Steve Witkoff e Jared Kushner, genro do Presidente Donald Trump, que estão a tratar dos aspetos técnicos das negociações. O processo tem sido dificultado pela persistência dos confrontos entre as forças israelitas e o Hezbollah no sul do Líbano.

Em entrevista à Fox News, este sábado, JD Vance afirmou que o calendário das conversações dependerá da chegada dos principais representantes dos governos do Irão, do Qatar e do Paquistão.

“Planearemos as conversações quando os principais responsáveis do Governo iraniano, bem como dos governos do Qatar e do Paquistão, chegarem. Isso poderá acontecer já amanhã, mas estas situações estão sempre sujeitas a alterações”, declarou.

O vice-presidente acrescentou que os planos da sua deslocação sofreram várias mudanças ao longo da última semana, descrevendo o processo como uma “delicada dança de coordenação”, na qual é necessário ter em conta múltiplos protocolos diplomáticos.

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