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As conversações decorrem no resort de Bürgenstock, perto de Lucerna, local que acolhe o processo negocial. A chegada de Vance estava inicialmente prevista para sexta-feira, mas foi adiada devido à escalada dos combates no Líbano e ao cancelamento temporário da participação iraniana nas negociações.

O memorando de entendimento, assinado na passada quarta-feira, abriu uma janela de 60 dias para que Washington e Teerão cheguem a um acordo de paz duradouro. No entanto, os primeiros dias de vigência do entendimento ficaram marcados por novas tensões regionais, incluindo ataques de Israel no Líbano contra posições alegadamente ligadas ao Hezbollah, e pelo anúncio iraniano do encerramento do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo e gás a nível mundial.

As autoridades norte-americanas contestaram a alegação de Teerão, assegurando que o tráfego marítimo continuou a fluir. O próprio JD Vance afirmou que milhões de barris de petróleo atravessaram o estreito nos últimos dias, apesar das ameaças e da instabilidade na região.

O vice-presidente norte-americano partiu para a Suíça pouco depois de a televisão estatal iraniana ter confirmado a chegada da delegação de Teerão, que inclui o presidente do parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, além de responsáveis do banco central e do setor petrolífero.

Do lado dos Estados Unidos, Vance junta-se ao enviado especial Steve Witkoff e a Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump, já presentes no local. As negociações deverão começar pelos aspetos técnicos do dossiê nuclear iraniano, um dos pontos mais sensíveis do processo.

As conversações contam ainda com a presença do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, do chefe do Exército paquistanês, Asim Munir, e de mediadores do Qatar, num esforço diplomático alargado para estabilizar a região.

JD Vance indicou que tenciona permanecer na Suíça apenas “um ou dois dias”, deixando grande parte do trabalho negocial a cargo de Witkoff e Kushner, numa altura em que cresce o escrutínio sobre o seu papel diplomático e o seu futuro político nos Estados Unidos.

O memorando assinado entre Washington e Teerão prevê, entre outros pontos, a possibilidade de o Irão vender petróleo livremente, o acesso a milhares de milhões de dólares em ativos atualmente congelados e a diluição das reservas de urânio altamente enriquecido. O acordo inclui ainda a livre circulação de navios comerciais no Estreito de Ormuz durante 60 dias, embora não exclua a introdução de taxas no futuro.

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