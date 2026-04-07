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O senador republicano americano JD Vance lançou duras críticas à União Europeia e aos "burocratas de Bruxelas" por aquilo que descreveu como "um dos piores exemplos de interferência estrangeira em eleições" na Hungria, durante uma visita a Budapeste esta semana.

Numa conferência de imprensa ao lado do primeiro-ministro Viktor Orbán, Vance afirmou que os europeus tentaram "destruir a economia da Hungria" por não apreciarem o líder húngaro, qualificando a situação de "vergonhosa". "Não vou dizer aos húngaros em quem votar, mas encorajo os burocratas de Bruxelas a fazerem o mesmo", acrescentou.

O senador aproveitou a ocasião para elogiar Orbán como um parceiro próximo do presidente Donald Trump e como "o líder mais profundo da Europa em questões de segurança energética", criticando políticas energéticas de outros países europeus que, segundo ele, teriam enfraquecido a segurança energética do continente.

Vance também destacou o papel de Orbán nas negociações sobre a guerra na Ucrânia, afirmando que o primeiro-ministro húngaro "tem sido melhor do que qualquer outro na compreensão das necessidades de ucranianos e russos para alcançar a paz". O senador norte-americano reiterou o desejo de Washington de pôr fim ao conflito e restaurar o comércio com a região.

No encontro, Vance e Orbán abordaram ainda temas como migração, política familiar, "ideologia de género" e segurança global, com Vance classificando Orbán como "um dos poucos verdadeiros estadistas da Europa" e sublinhando a importância da continuidade da parceria entre EUA e Hungria.

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