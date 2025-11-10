Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O abalo registou-se às 16h23 hora local (7h23 em Lisboa), a uma profundidade de 10 quilómetros, nas águas da província de Iwate, segundo informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

As autoridades emitiram o alerta de tsunami devido à previsão de variações na maré de até 20 centímetros ao longo da costa de Iwate. O tremor atingiu o nível 3 na escala sísmica japonesa, que mede a intensidade do abalo e o seu potencial destrutivo, em várias regiões de Iwate e nas províncias vizinhas de Aomori, Akita, Miyagi e Yamagata.

Não foram reportados feridos nem danos significativos decorrentes do sismo.

O incidente acontece um dia depois de um forte tremor, revisto posteriormente para magnitude 6,9, ter atingido a mesma área, gerando igualmente um alerta de tsunami que não resultou em consequências graves.

O Japão situa-se na junção de quatro placas tectónicas, na chamada “Cintura de Fogo do Pacífico”, e apresenta uma das maiores atividades sísmicas do mundo. Com uma população de cerca de 125 milhões de habitantes, o arquipélago regista aproximadamente 1.500 terramotos por ano, na sua maioria de baixa intensidade, embora alguns possam causar danos significativos dependendo da localização e profundidade.

