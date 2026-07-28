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Um sismo de magnitude 7,1 atingiu esta terça-feira a província de Kumamoto, na região de Kyushu, no Japão, às 16h27 locais, diz o The Japan Times.

Inicialmente, foi emitido um aviso de tsunami para zonas costeiras dos mares de Ariake e Yatsushiro, tendo sido recomendado à população que se afastasse da costa. O alerta acabou por ser levantado às 18h10 locais.

O abalo provocou danos em edifícios, cortes de eletricidade e vários incêndios, segundo as informações divulgadas pelas autoridades.

Cerca de 30 minutos depois do primeiro sismo, foi registada uma réplica com intensidade máxima próxima de 5 na mesma zona. As autoridades japonesas apelaram à população para permanecer atenta devido ao risco de novos terramotos de grande dimensão.

Imagens transmitidas pela estação NHK mostraram vários edifícios destruídos junto ao epicentro. O departamento de bombeiros da cidade de Uki informou ter recebido várias chamadas de emergência devido a vários incêndios que deflagraram na região.

Também foram registados danos em infraestruturas. De acordo com a NHK, viadutos rodoviários na Kyushu Expressway, na cidade de Yatsushiro, sofreram danos significativos e uma zona pedonal de uma ponte aparentou ter colapsado. Na localidade de Kashima, um centro comercial da cadeia Aeon parecia ter sofrido um colapso parcial, existindo ainda relatos não confirmados de uma explosão.

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, pediu aos habitantes das zonas afetadas que permanecessem vigilantes perante a possibilidade de um novo sismo de magnitude semelhante. A governante afirmou que ainda estava a ser avaliada a extensão dos danos, mas confirmou que já tinham sido comunicados feridos, sem indicar o número de pessoas afetadas.

Um responsável da Agência Meteorológica do Japão reforçou o alerta para a possibilidade de novos abalos fortes durante cerca de uma semana, sobretudo nos dois ou três dias seguintes ao sismo. O responsável recordou que a região já tinha sido atingida por fortes terramotos no passado, que deram origem a uma sequência de novos movimentos sísmicos.

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