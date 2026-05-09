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De acordo com o jornal A Bola, o jogador e os familiares regressavam a casa, pelas 21h30, quando se depararam com um intruso no interior da habitação. Após ameaçar Bednarek com uma faca, o assaltante abandonou o local com bens avaliados em cerca de 150 mil euros.

A ocorrência foi inicialmente acompanhada pela PSP, tendo a investigação passado posteriormente para a Polícia Judiciária.

Apesar do susto, não houve registo de feridos. O episódio deixou, no entanto, a família preocupada, estando a ser ponderada uma eventual mudança de residência.

O FC Porto manifestou solidariedade para com o jogador e está em contacto com as autoridades no sentido de tentar recuperar os bens roubados.

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