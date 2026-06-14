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James M. McDonald, sócio do escritório de advocacia Sullivan & Cromwell, faz parte da equipa jurídica que tem em mãos o recurso pendente de Donald Trump contra condenações por crimes em Nova Iorque, relacionadas com pagamentos de dinheiro para silenciar a atriz de filmes para adultos Stormy Daniels, enquanto o republicano concorria à presidência em 2016.

McDonald também fez parte da equipa jurídica que, no mês passado, garantiu um desfecho favorável para o bilionário indiano Gautam Adani, quando o Departamento de Justiça da Administração Trump arquivou um processo por fraude e conspiração que tinha sido instaurado durante o governo de Joe Biden.

McDonald foi procurador federal no gabinete que vai agora dirigir e trabalhou também no gabinete jurídico da Casa Branca durante a administração do presidente George W. Bush.

O cargo tem relevância, pois é dos mais influentes no Departamento de Justiça. A nomeação deve-se à saída de Jay Clayton, que vai agora ser o Diretor da Inteligência.

Quanto a McDonald, este vai supervisionar um dos mais prestigiado gabinetes de acusação do Departamento de Justiça, com um vasto leque de casos que vão desde terrorismo e espionagem até fraude de valores mobiliários e corrupção pública.

"Estou confiante de que Jamie irá apresentar resultados sólidos para o nosso país", escreveu Trump sobre McDonald na rede social Truth Social.

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