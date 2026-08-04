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O número de portugueses e lusodescendentes mortos no duplo sismo que atingiu a Venezuela em 24 de junho aumentou para 138, segundo o mais recente balanço divulgado esta terça-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Entre as vítimas mortais contabilizadas estão 109 adultos e 29 menores. O ministério indica ainda que 118 das vítimas tinham também nacionalidade venezuelana.

O novo balanço refere igualmente que já não há cidadãos desaparecidos na sequência da catástrofe, diz a Lusa.

Os dois sismos, de magnitude 7,2 e 7,5, ocorreram a cerca de 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, tendo sido seguidos por centenas de réplicas, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

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