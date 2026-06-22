A solução elimina a necessidade de esperar pela conta ou pelo terminal de pagamento, permitindo aos clientes concluir o pagamento de forma rápida e segura na aplicação. Além disso, possibilita a divisão da conta entre várias pessoas e mantém o acesso aos benefícios e campanhas disponíveis na plataforma, incluindo a acumulação de Yums, o programa de fidelização da empresa.

Segundo Jay Kim, country manager da TheFork Portugal, o lançamento representa mais um passo na estratégia da empresa para digitalizar toda a experiência de restauração. “Queremos oferecer aos utilizadores uma experiência cada vez mais integrada, intuitiva e conveniente, ao mesmo tempo que ajudamos os restaurantes a otimizar operações e melhorar o serviço ao cliente”, afirma o responsável.

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O TheFork Pay estará disponível nos restaurantes aderentes e poderá ser utilizado após a refeição através da aplicação. Os utilizadores poderão introduzir o valor total ou parcial da conta, adicionar uma gratificação, dividir o pagamento e concluir a transação através de cartão bancário, Apple Pay ou Google Pay.

A empresa enquadra o lançamento na crescente digitalização do setor da restauração e na procura dos consumidores por experiências mais simples e personalizadas. Ao reunir reserva, experiência e pagamento numa única aplicação, a TheFork pretende reforçar a sua posição enquanto parceiro tecnológico dos restaurantes.

A TheFork opera atualmente uma rede de cerca de 55 mil restaurantes parceiros em 14 países, contando com quase 40 milhões de downloads da aplicação e mais de 20 milhões de avaliações verificadas.