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Levado à esquadra, a polícia concluiu que o jovem tinha estado em contacto com um suspeito, apoiante do Daesh, que lhe teria oferecido treino e financiamento para realizar um ataque terrorista, em Itália ou no estrangeiro. O jovem alegadamente concordou em executar este atentado, declarando-se apoiante do Estado Islâmico (EI), como já aconteceu no passado, e foi detido.

No início deste mês, um homem ítalo-marroquino, com problemas mentais, Salim El Koudri, de 31 anos, conduziu o seu carro na direção de peões em Modena, ferindo oito pessoas. Os procuradores descartaram um motivo terrorista por trás deste incidente.

A nova operação da Digos de Reggio Emilia (Unidade de Operações Especiais) e da Unidade Anti-Terrorismo, coordenada pelo Gabinete do Procurador de Reggio Emilia, liderado por Calogero Gaetano Paci, e pelo Gabinete do Procurador do Distrito de Bolonha, liderado por Paolo Guido, iniciou na noite de quinta-feira uma investigação sobre um homem que alegadamente planeava realizar um ataque com faca nas ruas do centro de Reggio Emilia.

As patrulhas locais foram alertadas para localizar rapidamente o jovem, tendo também em conta que o centro da cidade estava particularmente movimentado naquela noite devido a dois eventos: os quartos da final dos playoffs de basquetebol da Serie A e um evento musical na Piazza San Prospero.

Pouco depois, o jovem foi localizado pelos carros de patrulha e pelos Digos (Unidade de Operações Especiais) quando caminhava sozinho numa rua lateral junto à Via Emilia.

O jovem de 22 anos estava sob vigilância desde 2024, quando foi detido na Alemanha por vários crimes, altura em que se declarou repetidamente apoiante do Estado Islâmico. Em janeiro último, regressou da Alemanha, onde vivia com a família, após ser expulso por ser considerado um risco social.

A delegação da polícia de Reggio Emilia, juntamente com o Centro de Saúde Mental e os serviços sociais, colocaram o jovem num programa de cuidados "para alcançar a sua plena recuperação", explicou aquela unidade policial.

Este processo foi, no entanto, interrompido, após um novo relatório que identificou o número de telefone do jovem como tendo sido o usado para conversas alegadamente para planear atos terroristas.

O juiz de instrução de Reggio Emilia concordou e aceitou os pedidos feitos pelo Ministério Público, ordenando a sua detenção, segundo a agência de notícias italiana ANSA.

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