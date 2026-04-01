Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em Zenica, na terça-feira à noite, a equipa italiana ficou reduzida a dez jogadores ainda antes do intervalo, após a expulsão de Alessandro Bastoni. Apesar do golo de Moise Kean ter alimentado uma esperança momentânea, o encontro acabou decidido nos penáltis, com Pio Esposito a falhar a primeira grande penalidade da série.

Em Roma, as reações foram imediatas. Nas bancas de jornais, as manchetes falavam em "apocalipse", enquanto adeptos exprimiam frustração e desalento.

A derrota gerou também respostas no plano político. Ignazio La Russa, presidente do Senado italiano, admitiu que o desfecho era temido. "No fundo, sabíamos que podia acontecer", escreveu nas redes sociais.

Já o escritor Roberto Saviano apontou problemas estruturais profundos no futebol italiano, criticando a governação dos clubes e a falta de investimento na formação. "É mais fácil comprar jogadores estrangeiros do que desenvolver talento jovem", escreveu no Instagram.

O selecionador Rino Gattuso, visivelmente emocionado após o encontro, pediu desculpa aos adeptos. "Isto dói. Demos tudo o que tínhamos, mas quando se falha na finalização, o futebol castiga", afirmou o antigo internacional, campeão do mundo em 2006, que assumiu o cargo apenas em junho do ano passado.

Apesar da crise atual, a memória recente da vitória no Euro 2020, conquistado em Wembley frente à Inglaterra, surge como exceção num ciclo marcado por desilusões.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.