Segundo a Sky News, o suspeito foi identificado apenas como Serhii K., em conformidade com as leis de privacidade alemãs. De acordo com a mesma fonte, este integra um grupo que terá colocado dispositivos explosivos nos gasodutos junto à ilha dinamarquesa de Bornholm, em setembro de 2022.

As autoridades atuaram com base num mandado de detenção europeu. O homem enfrenta acusações de conluio para provocar uma explosão, sabotagem anticonstitucional e destruição de edifícios. Depois da transferência, será presente a um juiz alemão.

A explosão dos Nord Stream, que transportavam gás da Rússia para a Europa, marcou uma escalada significativa no conflito na Ucrânia e agravou a crise energética no continente. Até hoje, nenhum grupo reivindicou a autoria dos ataques.