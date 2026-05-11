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O episódio aconteceu durante o debate “África em Frente: criação em Movimento”, realizado na capital do Quénia, onde Emmanuel Macron assistia a uma conversa entre jovens participantes.

A meio da sessão, o Presidente francês levantou-se subitamente do seu lugar, dirigiu-se ao palco e interrompeu os oradores, demonstrando visível incómodo com o barulho vindo das filas atrás de si.

Depois de pedir o microfone à moderadora do debate, Macron criticou o comportamento de parte da audiência, considerando que o ambiente impedia a continuação da discussão.

“Desculpem, mas é impossível falar de cultura com pessoas tão agitadas, a fazer tanto barulho. Isto é uma total falta de respeito”, afirmou o chefe de Estado francês perante os presentes.

Macron acrescentou ainda que quem quisesse conversar sobre outros assuntos deveria abandonar a sala ou procurar um espaço separado. “Sugiro que, se quiserem conversar ou falar de outra coisa, procurem salas separadas ou saiam”, declarou.

A reação do presidente francês foi recebida com aplausos de parte do público, enquanto os participantes retomaram posteriormente o debate.

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