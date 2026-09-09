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Dividida pelo Estreito de Bósforo, Istambul localiza-se em dois continentes distintos: a Ásia e a Europa. A Este do Estreito, situa-se o lado asiático, enquanto a zona europeia se encontra a Oeste. É no lado europeu de Istambul que joga o Galatasaray, um dos clubes mais populares do futebol turco.

Istambul foi fundada antes de Cristo e, desde a sua formação, assistiu à queda de três impérios: o Romano, o Bizantino e o Otomano. A cidade surgiu na margem europeia, sob o nome de Bizâncio, quando os colonos gregos de Mégara habitaram aquela zona entre o Mar Negro e o Mediterrâneo. A localização do território transformou Bizâncio num importante ponto de passagem para comerciantes e, também, para navegadores.

Após a grande expansão do Império Romano no século IV, Istambul tornou-se na sua capital devido à localização estratégica. O imperador Constatino I rebatizou a zona de Nova Roma, mas a cidade passou a ser conhecida como Constantinopla.

Após o colapso do Império Romano Ocidental, no século V, a cidade passou a ser a capital do Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino.

Já no século XV, Constantinopla foi conquistada pelos Otomanos, que mantiveram o nome da cidade. Nesta altura, Istambul tornou-se um centro de ciência, cultura e arte.

A história de Istambul ajuda-nos a perceber a sua diversidade cultural e religiosa que existe até hoje. Ao longo de vários séculos, a cidade recebeu povos de diferentes origens e religiões, ficando marcada pela presença de muçulmanos, cristãos e judeus. Durante o período Otomano, construiu-se uma forte tolerância religiosa que se mantém até hoje nas ruas da cidade, onde podem ser visitadas igrejas, sinagogas e mesquitas.

A cidade, que passou a chamar-se Istambul em 1930, foi a capital de vários impérios, mas nunca da República da Turquia. O país foi proclamado independente há mais de 100 anos, a 29 de outubro de 1923, altura em que Ancara se tornou na capital.

Milhões de habitantes, milhões de turistas e séculos de história

Dados oficiais revelam que, no ano passado, Istambul tinha quase 15,8 milhões de habitantes, o correspondente a cerca de 18% dos habitantes da Turquia.

A maior cidade turca é a principal porta de entrada do país para os turistas. Em 2024, 23 milhões de pessoas entraram em Istambul tornando-a na segunda cidade mais visitada do mundo.

A cultura é um das áreas mais importantes do turismo de Istambul. A cidade é fortemente marcada pelos vários séculos história e tem um vasto património nas duas margens do Bósforo, com 1.796 locais de valor histórico, entre os quais 28 palácios, 91 madraças [antigas escolas de ensino islâmico], 517 mesquitas, 164 igrejas, 19 sinagogas e 93 banhos turcos.

Além disso, a cidade promove uma intensa oferta cultural, com museus de arte moderna, galerias e salas de concertos que atraem tanto visitantes como moradores.

A gastronomia é também uma parte importante da cultura de Istambul e os vendedores ambulantes são uma das marcas das ruas da cidade. Bagels de chá, pão de peixe, castanhas, picles e milho cozido ou assado são alguns dos produtos encontrados à venda nas ruas de Istambul.

Como nasceu o Galatasaray?

O clube turco foi fundado por estudantes do Liceu de Galatasaray em 1905, altura em que Istambul ainda se chamava Constantinopla e era a capital do Império Otomano.

A origem do clube não pode ser contada sem se falar de uma lenda. Os turcos contam que Gül Baba, um sábio aclamado no país, e o sultão Bayezid II encontraram-se nas margens do Estreito de Bósforo e que o sábio ofereceu duas rosas, uma amarela e outra vermelha, a Bayezid II.

O gesto levou o sultão a conceder um desejo a Gül Baba, que pediu que fosse construída uma escola do outro lado do Estreito. A Escola do Palácio de Gálata, Galatasaray em turco, surgiu em 1481.

Em setembro de 1868, a Escola foi alvo de uma profunda reforma para seguir o modelos dos liceus franceses. O francês passou a ser o idioma de instrução e a maior dos professores eram de França e de outros países europeus.

O Lycée Impérial Ottoman de Galata-Sérai passou a introduzir a prática desportiva e, em 1899, os alunos tiveram o primeiro contacto com o futebol. A paixão pela modalidade surgiu nos anos seguintes, depois de os alunos assistirem a jogos praticados por ingleses.

Ali Sami Yen foi o principal responsável pela criação da Galatasaray. De acordo com o Zero Zero, Gloria e Audace eram os nomes preferidos dos fundadores, mas, durante um jogo amigável, os adeptos gritaram “Galata Sarayı efendileri” [“Senhores do Palácio de Gálata” em português], tornando-se “Galata Sarayı” o nome do clube.

O vermelho e branco foram as primeiras cores do Galatasaray, mas estas cores eram associadas a movimentos revolucionários e Ali Sami Yen sugeriu um novo equipamento amarelo e vermelho.

A cidade e o futebol

Istambul é principal cidade do futebol turco, uma vez que é a casa dos três grandes: Galatasaray, Besiktas e Fenerbahçe.

Galatasaray e Fenerbahçe são os maiores rivais da Turquia. Os jogos que juntam os dois clubes são conhecidos como dérbi intercontinental, uma vez que o Galatasaray se situa do lado europeu de Istambul e o Fenerbahçe está no lado asiático da cidade. Os dérbis intercontinentais são marcados por uma grande mobilização dos adeptos e por uma forte rivalidade.

A rivalidade com o Besiktas também se sente em Istambul. Ambos os clubes localizam-se no lado europeu da cidade e protagonizam o chamado dérbi de Istambul.

Jogo de leões com um português do lado turco

À semelhança da equipa de Alvalade, também os turcos são conhecidos como “leões”. A principal alcunha dos jogadores do Galatasaray é uma homenagem a Aslan Nihat, que jogou no clube entre 1916e 1936 e era conhecido como “um leão em campo”. O jogador usava um emblema com a forma de um leão na gola da camisola e, após os colegas começaram a usar o mesmo emblema, a equipa passou a ser conhecida como “os leões”.

Esta noite, um antigo leão vai voltar a Alvalade. Rafael Leão assinou contrato com o Galatasary recentemente e espera-se que entre hoje em campo. Durante uma conferência de imprensa, o português disse esperar um jogo difícil, mas garantiu que os turcos querem entrar para vencer.

Rafael Leão formou-se no Sporting, mas esteve apenas uma época enquanto sénior em Alvalade. Depois do ataque à Academia de Alcochete, em maio de 2018, o jogador rescindiu contrato com os leões. Em declarações na antevisão do jogo, Rafael Leão afirmou que não existe um ambiente estranho com os adeptos leoninos e garantiu que vai defender a sua camisola, “que hoje é a do Galatasaray”.

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