Israel anunciou que vai revogar as licenças de 37 organizações não-governamentais internacionais (ONGIs) que operam em Gaza e na Cisjordânia ocupada, alegando que estas não cumpriram os requisitos estabelecidos pelas novas regras de registo, conta o The Guardian.

Entre as agências afetadas estão ActionAid, International Rescue Committee, Médecins Sans Frontières (MSF) e Norwegian Refugee Council (NRC). A suspensão das licenças terá efeito a partir de 1 de janeiro, sendo que as operações deverão encerrar num prazo de 60 dias.

O governo israelita afirmou que as ONGIs não entregaram informações completas sobre os seus funcionários, algo que consideram essencial para evitar infiltração de elementos terroristas nas estruturas humanitárias. As próprias organizações alertaram que a divulgação destes dados poderia pôr em risco a segurança do seu pessoal.

A medida provocou críticas de dez países, que consideram a decisão um obstáculo grave ao acesso a serviços essenciais. Numa declaração conjunta, os ministros dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, França, Canadá, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Japão, Noruega, Suécia e Suíça sublinharam que estas ONGIs são fundamentais para a resposta humanitária em Gaza.

A comissária europeia para a Humanidade, Hadja Lahbib, advertiu que a intenção de Israel de bloquear ONGIs em Gaza implica impedir a entrega de ajuda vital. Volker Türk, responsável de Direitos Humanos da ONU, classificou a suspensão das licenças como “arbitrária” e “indigna”, sublinhando que agrava uma situação já intolerável para a população de Gaza.

O Humanitarian Country Team da Palestina ocupada – um fórum que reúne agências da ONU e mais de 200 ONGIs locais e internacionais – apelou às autoridades israelitas para reconsiderarem as decisões. Segundo este organismo, as ONGIs operam a maioria dos hospitais de campanha e centros de saúde primária em Gaza, serviços de abrigo de emergência, abastecimento de água e saneamento, centros de estabilização nutricional para crianças com desnutrição aguda e ações críticas de desminagem.

As autoridades israelitas asseguram que as novas medidas não afetarão o fluxo de assistência humanitária, que continuará a ser entregue por canais aprovados, incluindo agências da ONU e parceiros bilaterais.

