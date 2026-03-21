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“A partir de domingo, a intensidade dos ataques que serão realizados pelas forças israelitas e pelos militares norte-americanos contra o regime terrorista iraniano e as infraestruturas sobre as quais se apoiam vai aumentar significativamente”, disse Katz. O ministro acrescentou que a campanha, liderada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, “vai continuar” e que “não pararemos até que todos os objetivos da guerra sejam alcançados”.

Segundo Katz, os objetivos incluem desmantelar o regime dos ‘ayatollahs’, destruir as capacidades de mísseis balísticos do Irão e acabar com o programa nuclear iraniano. O ministro frisou que Israel está determinado a “decapitar os seus comandantes e frustrar as suas capacidades estratégicas até que todas as ameaças à segurança do Estado de Israel e aos interesses dos EUA na região sejam eliminadas”.

A declaração surge após Trump ter indicado na sua rede social, Truth Social, que considerava “reduzir gradualmente” a presença militar dos Estados Unidos no Médio Oriente, uma vez que estaria “muito perto” de atingir os objetivos da campanha.

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