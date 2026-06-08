Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a estação televisiva, a decisão surge numa altura de forte tensão entre os dois países, após vários dias de confrontos e trocas de ataques que aumentaram os receios de uma escalada do conflito na região.

O Channel 12 cita ainda um alto responsável israelita, que advertiu que Israel retomará os ataques contra os subúrbios do sul de Beirute caso o Hezbollah lance novos ataques contra cidades israelitas.

A informação foi apenas divulgada pelo canal israelita e citada pelo jornal britânico The Guardian.