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Esta tentativa foi detetada no posto de passagem de Kerem Shalom, entre Israel e Gaza, por onde transita e é inspecionada a ajuda proveniente do Egito, segundo o COGAT, organismo do Ministério da Defesa israelita responsável pelos assuntos civis nos territórios palestinianos ocupados.

O COGAT anunciou, num comunicado, a suspensão "na sequência de uma tentativa de contrabando de tabaco e nicotina em cargas de ajuda provenientes do Egito e coordenadas pela Unicef".

No final de janeiro, o vice-diretor da Unicef, Ted Chaiban, denunciou a "situação extremamente precária" das crianças em Gaza e na Cisjordânia, após uma viagem à região na qual constatou que "centenas de milhares de famílias continuam a viver em abrigos temporários, expostas ao frio, à chuva e à desnutrição".

"Falo-vos com esperança e preocupação após esta visita. (...) Pela primeira vez em muitos meses, há sinais de que um cessar-fogo, imperfeito, frágil, mas vital, está a fazer a diferença na vida de mais de um milhão de crianças. Desde que o acordo entrou em vigor, temos assistido a melhorias que têm impacto na vida das crianças", disse o representante, em 26 de janeiro, numa conferência de imprensa realizada em Nova Iorque.

"O cessar-fogo permitiu que a ajuda humanitária chegasse ao país, mas o progresso continua frágil e muitas vidas estão à beira do colapso", alertou na mesma ocasião.

O representante da Unicef observou que "mais de 100 crianças morreram desde o cessar-fogo", enquanto "100.000 continuam desnutridas".

Só em 23 de janeiro é que a organização da ONU pôde entregar material escolar às crianças do enclave palestiniano.

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