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O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que deu instruções ao governo para iniciar “o mais rapidamente possível” negociações diretas com o Líbano, com o objetivo de desarmar o Hezbollah e estabelecer relações pacíficas entre os dois países.

Num comunicado oficial, citado pela CNN, Netanyahu afirmou que a decisão surge “à luz dos repetidos pedidos do Líbano” para a abertura de diálogo direto com Israel. O chefe do governo israelita sublinhou que as conversações deverão centrar-se em questões de segurança, nomeadamente na desmilitarização do Hezbollah, grupo apoiado pelo Irão.

O líder israelita acrescentou ainda que o seu governo acolhe positivamente um alegado apelo recente do primeiro-ministro libanês para a desmilitarização de Beirute, considerando-o um sinal favorável para o avanço das negociações.

Até ao momento, as autoridades libanesas não reagiram publicamente às declarações de Netanyahu, mantendo em aberto a resposta oficial a esta proposta de diálogo.

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