Num comunicado, o Exército atribui estas mortes a uma das suas brigadas que opera em Gaza, a 282ª, e afirma que um dos falecidos é Yousef Mahmoud Mohammad Jumaa, um dos membros do Hamas que se infiltrou no kibutz israelita de Alumim em 7 de outubro, quando milicianos palestinianos mataram 1.200 pessoas em Israel.

"Jumaa planeou e executou ataques terroristas contra o Estado de Israel e as tropas das Forças de Defesa de Israel durante a guerra", diz o Exército sobre Jumaa, mas sem apresentar provas da sua participação nem detalhar onde morreu.

