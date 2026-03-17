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O Exército israelita (IDF) ainda aguarda os resultados da operação, conhecida como “avaliação de danos de combate”, para determinar se Larijani foi atingido, avança a CNN, que cita uma fonte próxima da situação.

Na manhã de terça-feira, o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, general Eyal Zamir, afirmou: “Registámos conquistas significativas no Irão na noite passada”.

A IDF realizou na segunda-feira à noite uma vaga de ataques simultâneos contra as cidades de Teerão, Shiraz e Tabriz. O Exército israelita não referiu especificamente o alvo Larijani, apontando antes locais de produção de mísseis e centros de comando como objetivos.

“Para além dos danos contínuos e da erosão das capacidades militares e de produção industrial, estamos a atuar contra elementos dos Guardas Revolucionários e do aparelho de repressão do regime”, acrescentou Zamir numa avaliação da situação.

A mesma fonte israelita indicou ainda que, há alguns dias, Israel também terá visado altos responsáveis do grupo militante palestiniano Jihad Islâmica, apoiado pelo Irão, numa operação separada em Gaza.

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