Segundo o The Jerusalem Post, a investigação conduzida por Israel não conta, para já, com o apoio das autoridades norte-americanas, que continuam a desenvolver a sua própria investigação ao caso.

O jornal refere ainda que o diretor do Centro de Fusão e Plasma do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) já se tinha manifestado publicamente a favor de Israel. O 24notícias sabe que o físico se tinha posicionado a favor de israel em relação à energia nuclear.

A investigação israelita decorre num contexto sensível, tendo em conta a área de trabalho de Nuno Loureiro, que era considerado um dos principais investigadores mundiais nas áreas da energia e da física nuclear. Ao longo da sua carreira, ocupou cargos de relevo em vários centros de investigação ligados ao desenvolvimento de tecnologias de ponta.

Ainda assim, fontes "bem informadas" citadas pelo The Jerusalem Post sublinham que, nesta fase, não existe qualquer conclusão nem prova que permita associar o assassinato a uma operação estatal ou a uma ação de serviços de informação.

Nuno Loureiro era Diretor do Centro de Fusão e Plasma do MIT, professor de Ciência Nuclear e de Física no mesmo instituto, casado e pai de três filhas.

Uma vizinha do físico português contou que na noite de segunda-feira, por volta das 20h30, ouviu vários disparos.

A morte foi declarada no Centro Médico Beth Israel Deaconess, já na manhã de terça-feira, 16 de dezembro.

