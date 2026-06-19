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Israel e o movimento Hezbollah chegaram a acordo para um cessar-fogo que entrou em vigor às 16h00 locais, numa tentativa de travar a escalada de violência que marcou os últimos dias na fronteira entre os dois lados.

A informação foi avançada pela agência Reuters, que cita um alto responsável da administração norte-americana. Segundo a mesma fonte, as negociações foram conduzidas por representantes dos Estados Unidos e do Catar, contando também com o apoio do Irão.

“Israel e o Hezbollah chegaram a um acordo de cessar-fogo”, afirmou o responsável, acrescentando que o entendimento foi alcançado após intensos contactos diplomáticos.

De acordo com a fonte, a trégua foi negociada depois de uma nova troca de fogo registada durante o dia. “Compreendemos que, após os disparos trocados mais cedo, Israel e o Hezbollah estão agora em cessar-fogo”, declarou.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou entretanto que interveio diretamente junto das autoridades israelitas para incentivar a aceitação do acordo.

Numa entrevista telefónica à NBC News, Trump afirmou ter falado com responsáveis israelitas na sexta-feira e apelado à contenção.

“Por vezes é preciso acalmar-se e usar a cabeça”, terá dito o presidente norte-americano aos dirigentes israelitas.

Trump recusou, contudo, confirmar se o interlocutor foi o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

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